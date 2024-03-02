Гасли объяснил неудачу в квалификации

«Мы знали, что начало сезона будет для нас непростым, и, конечно, всегда обидно выбывать после первого сегмента. И сам я не смог провести квалификацию по максимуму. У меня был очень грязный круг в трафике, шины были не в лучшем состоянии для того, чтобы показать хороший результат. Но в любом случае нам было бы сложно пройти намного дальше.