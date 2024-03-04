Экс-пилот Ф-1: Хорнер останется в «Ред Булл», а Ферстаппен уйдёт в «Мерседес»

Бывший пилот Формулы-1 австриец Герхард Бергер поделился прогнозом на дальнейшее развитие событий в команде «Ред Булл» после скандала с Кристианом Хорнером.

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«Как мне кажется сейчас, Хорнер останется, Хельмут МарХельмут Марко и Эдриан Ньюи уйдут, а Макс перейдёт в «Мерседес», — приводит слова Бергера издание F1-Insider.

Напомним, в начале февраля стало известно, что одна из сотрудниц компании обвинила Хорнера в «контролирующем поведении», после чего «Ред Булл» начал внутреннее расследование с привлечением стороннего юриста.