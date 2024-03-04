Ферстаппен может расторгнуть контракт с Red Bull в случае увольнения Хорнера

«Если Ферстаппен окажется в статусе свободного агента, то сможет подписать новый контракт на более выгодных условий. Это касается зарплаты, аркетинговых прав и гибкости соглашения.



Не стоит исключать возможность перехода в другую команду. Макс сможет уйти, если поймёт, что после перехода на новый моторный регламент и двигатели собственного производства «Ред Булл» в 2026 году будет неконкурентоспособна», — заявил Нобл.