Угнанную у пилота "Формулы-1" Ferrari нашли 28 лет спустя

В Великобритании обнаружена Ferrari F512M, которая была украдена у гонщика Формулы-1 Герхарда Бергера в 1995 году, когда тот выступал на Гран-при Сан-Марино. Найти машину удалось благодаря тому, что неназванный английский брокер намеревался продать её американскому клиенту. Тот обратился в Ferrari для проверки автомобиля, после чего итальянская компания выяснила, что он находится в угоне.

«Стоимость украденного автомобиля составляет почти £ 350 тыс. ($ 443 тыс… — Прим. «Чемпионата»). Автомобиль находился в розыске более 28 лет, прежде чем нам удалось отследить его за четыре дня, — отметил офицер Майк Пилбим, возглавлявший расследование. — Предотвратить выезд автомобиля из страны удалось лишь благодаря совместным действиям Национального агентства по борьбе с преступностью, компании Ferrari и международным дилерам».

Полиция Великобритании

Полиция Великобритании

Ferrari F512M — это последняя версия знаменитой Ferrari Testarossa, выпущенная тиражом в 501 экземпляр в период с 1994 по 1996 год. Под капотом у автомобиля 4,9-литровый двигатель Tipo F113, с которым F512M разгоняется до 100 км/ч за 4,7 секунды. Максимальная скорость автомобиля составляет 315 км/ч.

Полиция Великобритании