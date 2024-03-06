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Проблемы Альпин в Ф-1: ушли инженеры, Пьер Гасли и Эстебан Окон недовольны болидом сезона-2024

Двое создателей болида подали в отставку ещё до того, как он вышел на трассу!

Французский нацпроект "Ф-1" рухнул. В чем причины главного провала старта сезона
© Чемпионат.com

В минувшие выходные в Бахрейне стартовал очередной сезон Формулы-1 — пилоты команды «Альпин» начинали с двух последних позиций. Семь с половиной лет не случалось такого, чтобы машины из Энстоуна делили последний ряд стартового поля — с июня 2016-го, когда Джолион Палмер и Кевин Магнуссен были 21-м и 22-м на решётке в Баку.

Это был первый после возвращения в статусе заводской команды сезон концерна «Рено». Карлос Гон, который был идеологом возрождения программы, считал, что в команде быстро наведут порядок и вновь смогут бороться за победы, подиумы, а то и чемпионские титулы.

Теперь же складывается ощущение, что в «Рено» понятия не имеют, что делать со своей командой.

Катастрофа не стала сюрпризом

Слухи о проблемах в «Альпин» — под этой маркой команда «Рено» выступает в Формуле-1 с 2021 года — появились ещё в конце прошлого года. Перед Рождеством Эстебан Окон по секрету шепнул комментатору Sky Sports Дэвиду Крофту, что на симуляторе машина выглядит не очень. Это произошло примерно в то же время, когда новое шасси не прошло обязательные краш-тесты ФИА.

При создании А524 инженеры ради экономии веса пошли на риск, но он себя не оправдал: структуры безопасности пришлось переделывать. Краш-тест удалось пройти, однако инженеры потеряли месяц, а автомобиль прибавил в массе. Предполагается, что машина «Альпин» на 11 кг тяжелее минимального лимита в 798 кг. Причём лишний вес — даже не главная проблема машины.

У автомобиля слабая аэродинамика, но слишком сильное лобовое сопротивление воздуху, а также недостаточно мощный мотор, уступающий агрегатам конкурентов порядка 15-20 лошадиных сил. Эти недостатки вкупе с лишними килограммами лишь усиливают друг друга, из-за чего машина ведёт себя на трассе нестабильно и непредсказуемо и в принципе не позволяет пилотам атаковать на пределе.

Во время предсезонных тестов всё это оставалось на уровне слухов, но после квалификации, в которой «Альпин» оказалась самой медленной машиной, скрывать проблемы было бессмысленно. Более того, в дни Гран-при Бахрейна выяснилось, что технический директор Мэтт Харман и глава отдела аэродинамики Дирк де Бир за месяц до гонки подали в отставку! То есть в Энстоуне ещё в до тестов знали о грядущем провале…

«Альпин» в процессе полураспада

Истоки нынешнего провала «Альпин» уходят в начало 2022 года — тогда из команды ушли занимавшие посты советников Ален Прост и Марцин Будковски. Если первый помогал в основном на политическом фронте, то второй играл едва ли не ключевую роль в команде. Энстоун со скандалом выцарапывал Будковски, который ранее работал в ФИА и был в курсе передовых разработок соперников.

Поляк играл роль связующего звена между Энстоуном, где разрабатывалось шасси, и мотористами в Вири-Шатийоне. Кроме того, Будковски пользовался авторитетом в команде, к нему прислушивались все, что на фоне царившего в «Альпин» национального противостояния было крайне ценным. Так, позднее выяснилось, что один из ветеранов команды Алан Пермейн, работающий в Энстоуне более 30 лет, устраивал едва ли не дедовщину и был высокомерен по отношению к коллегам.

Автомобиль 2022 года у «Альпин» получился относительно неплохим: с пятого места Кубка конструкторов в 2021-м команда поднялась на четвёртое. Тем не менее из команды практически одновременно сбегают Фернандо Алонсо и Оскар Пиастри. Машина 2023 года была уже менее удачной — после первых же гонок исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси начинает критиковать команду и называет её сотрудников дилетантами.

Критика Росси приводит к совершенно обратному эффекту: уже через месяц Лорана снимают с поста, а через неделю вслед за ним уходят руководитель команды Отмар Зафнауэр, пришедший лишь годом ранее, технический директор Пэт Фрай и тот самый Алан Пермейн. Главная роль в команде перешла к главе концерна «Рено» Луке де Мео, он назначает руководителем команды Бруно Фамена.

Решения де Мео должны были положить конец управленческому бардаку, дать инженерам возможность работать в спокойной и продуктивной обстановке, улучшить взаимодействие между Энстоуном и Вири-Шатийоном. В конце концов, даже с уходом Фрая в Энстоуне остались те, кто ещё вместе с Будковски создавал А522, побеждавшую в 2022 году «Макларены» и «Астон Мартин», — Мэтт Харман и Дирк де Бир.

Не помогло: машина 2024 года оказалась даже хуже, что стало ясно ещё до того, как она выехала на трассу. «Альпин» указывает, что Харман и де Бир ушли из-за неудовлетворительных результатов 2023 года, но тогда почему именно они создавали машину для сезона-2024? Вместо них будет создана сложная структура без единого технического директора, которая будет подчиняться Бруно Фамену.

Что получится у нового босса?

Бруно Фамену не впервой управлять французскими командами — он стоял во главе программы «Пежо», когда та доминировала на ралли «Дакар» и «Шёлковый путь» во второй половине 2010-х. Разумеется, ралли-рейды сильно отличаются от Формулы-1, но для того же Жана Тодта переход из раллийной команды «Пежо» в «Феррари» был вполне удачным. В Энстоун Фамен перебрался в 2022 году и только сейчас начинает приобретать необходимый опыт.

Согласно новой структуре управления технической команды, курировать разработку машины в общем теперь будет Джо Бёрнелл, аэродинамику возьмёт на себя Дэвид Уитер, а за производительность шасси будет отвечать Кайрон Пилбим. Структура отчасти напоминает ту, что используют в «Макларене» после ухода Джеймса Ки, которого в Уокинге заменили Дэвид Санчес, Питер Продрому и Роб Маршалл.

Самих по себе перестановок «Альпин» недостаточно, чтобы добиться прогресса. В первую очередь команде нужен какой-то период стабильности, чтобы команда под руководством Фамена смогла работать как единое целое. Кроме того, в Энстоуне считают, что в «Рено» могли бы оказывать команде более щедрую финансовую поддержку. С другой стороны, зачем концерну это делать, если «Альпин» на дне турнирной таблицы?

После выступления в Бахрейне кажется, что новая машина «Альпин» в основном состоит из недостатков, быстрого решения её проблем не существует. Но если в Джидде на этой неделе Гасли и Окон будут смотреться сильнее, значит, шасси небезнадёжно, и у команды будет шанс вытянуть этот сезон. Если же в Саудовской Аравии результаты будут так же плохи, то не лучше ли «Рено» продать команду тем же Андретти?

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