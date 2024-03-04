Источник: «Ред Булл» представит большое обновление в Имоле

Команда «Ред Булл» готовится представить большое обновление болида RB20 на предстоящем Гран-при Эмилии-Романьи, который пройдёт с 17 по 19 мая в Имоле (Италия), сообщает издание Auto Motor und Sport.

Напомним, австрийская команда с серьёзным отрывом выиграла первый этап в Бахрейне. Фаворит сезона и трёхкратный чемпион мира голландец Макс Ферстаппен опередил ближайшего преследователя напарника Серхио Переса более чем на 22 секунды.