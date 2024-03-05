Карьера Ковалайнена прервалась из-за опасного диагноза

Осенью 2023-го Хейкки Ковалайнен, бывший гонщик Формулы 1, в последние годы довольно успешно выступающий в ралли, решил в очередной раз проверить состояние здоровье, и диагноз, который он услышал, его просто шокировал.

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В ходе рутинного обследования у него было выявлено расширение аорты, и теперь ему предстоит очень серьёзная операция.

«Всего за день до обследование я тренировался, совершал пробежку и неплохо себя чувствовал, – рассказал 42-летний гонщик в интервью финской газете Iltalehti. – Но когда на следующий день врач рассказал мне, что именно было выявлено в ходе обследования, я немного испугался. Это врождённое заболевание, и с этим ничего не поделаешь. Хорошо, что оно было выявлено уже сейчас. Обычно подобная проблема не сопровождается никакими симптомами, но лишь до того момента, пока она не даёт о себе знать. И всю зиму мне пришлось заниматься изучением ситуации, поскольку что-то надо делать. Я общался с многими медиками, в том числе с японскими. И мы склоняемся к необходимости операции на открытом сердце, а подобное серьёзное хирургическое вмешательство всегда сопряжено с большим риском. В любом случае в какой-то момент операцию всё равно бы пришлось делать. Поэтому нет смысла откладывать её на годы. Печально, что возникла проблема с сердцем, ведь у меня были большие планы на этот сезон. Я собирался защищать титул чемпиона Японии по ралли, получив новую машину Toyota Yaris класса WRC2. Кроме того, я планировал провести несколько этапов чемпионатов Европы и мира, который пройдут на трассах с асфальтовым покрытием. Моя команда в курсе ситуации, и мне было обещано, что все наши договорённости останутся в силе, если после операции я смогу восстановить форму и вернуться за руль. Вероятность, что всё будет хорошо, достаточно высока, но если так случится, что после операции я не смогу продолжить заниматься гонками, значит, так тому и быть. Моя главная цель – вернуться к нормальной жизни».

По словам Хейкки, в ожидании операции он просто проводит время в кругу семьи, ведь прошлым летом у них с супругой родился сын Эмиль.