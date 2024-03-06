Alpine покинул еще один опытный специалист

Исход опытных сотрудников из Alpine продолжается. Последним на сегодняшний день специалистом, покинувшим коллектив из Энстоуна, стал ветеран Формулы 1 Боб Белл, который с 2018 года являлся техническим консультантом заводской команды французского автопроизводителя.

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Специалист имеет колоссальный опыт в чемпионате мира, проработав в течение десятилетий в командах Benetton, Jordan, Renault, McLaren, Mercedes-Benz, Marussia и, наконец, Alpine. За время своей работы Белл создал доминирующий болид McLaren MP4/4 1988 года, помогал Renault и испанцу Фернандо Алонсо выиграть титулы в 2005 и 2006 годах, а кроме того Боб активно работал над болидом Mercedes-Benz W05 2014 года.

Уход Боба Белла стал лишь одной из потерь Alpine, которая с лета 2023 года лишилась руководителя команды Alpine Отмара Сафнауэра, её спортивного директора Алана Пермейна и технического директора Пэта Фрая, а накануне сезона-2024 в отставку подали технический директор Alpine Мэтт Харман и главный специалист по аэродинамике Дирк де Бир.