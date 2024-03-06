Ральф Шумахер заявил о переговорах Ферстаппена с «Мерседесом».

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Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер поделился мыслями о развитии скандала вокруг руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера, отметив разделение на лагери после победного для Макса Ферстаппена Гран-при Бахрейна.

«Все, кто обычно располагались вместе, были разделены. Тайская группа стояла с Кристианом Хорнером, доктор Гельмут Марко – с остальными. Йос Ферстаппен тоже стоял рядом с Гельмутом Марко. Опасность в том, что некоторые действующие лица захотят уйти, заняться другими вещами – найти новые команды, новые задачи. Хорнер призван справиться с последствиями. Такой настрой против него уже невозможно выдерживать. Он должен подать в отставку ради блага команды», – сообщил эксперт.

По информации Шумахера, стан Ферстаппена действительно обсуждает переход в «Мерседес»:

«Насколько я знаю, они уже ведут переговоры. Это «План Б» на тот случай, если все рухнет. Следующим человеком после Ферстаппена станет Эдриан Ньюи. Ему необходима гармония, и, безусловно, он не станет такое терпеть в долгосрочной перспективе».

Ральф также полагает, что на фоне обвинений в неподобающем поведении у Хорнера серьезные проблемы в семье. Немца не убедило то, что Кристиан и его жена Джери демонстративно были вместе на публике в Бахрейне:

«Относительно плохой спектакль. На самом деле мне нравится Кристиан Хорнер. Он всегда доступен для разговора, вежлив. Но, если честно, можно было обойтись без этого. Все было вполне очевидно, и, думаю, для его жены это очень и очень тяжелый момент».

Наконец, Шумахер высказался об «одержимости» Хорнера властью: