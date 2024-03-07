Ford засвидетельствовал свою поддержку Red Bull, заключив новую сделку

Компания «Форд» объявила о новом партнёрстве с «Ред Булл» на фоне слухов, что американцы ищут возможность расторгнуть контракт о сотрудничестве с австрийской командой и её моторным подразделением.

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Компания объявила о спонсорстве гонщицы молодёжной программы «Ред Булл» Эмили де Хейс, которая выступает в женской серии Академия Ф-1. Официальное сообщение о том, что логотипы «Форд» появятся на гоночном комбинезоне Де Хейс и её болиде MP Motorsport, появилось накануне первой гонки сезона этой гоночной серии.

«Компания Ford Performance работает над привлечением большего числа женщин в автоспорт. Это включает в себя спонсорскую поддержку гонщиц в различных соревнованиях. Наше новое партнёрство с программой Red Bull Ford Academy даёт нам возможность привлекать больше женщин в спорт на всех уровнях и должностях», — говорится в заявлении американской компании.

Ранее были сообщения, что «Форд» может разорвать сотрудничество с «Ред Булл» из-за скандала вокруг Кристиана Хорнера.