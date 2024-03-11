Хорнер ответил на вопрос по поводу будущего в Red Bull Макса Ферстаппена

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на вопрос по поводу пилота команды Макса Ферстаппена, выразив уверенность, что голландец и дальше будет выступать в составе гоночного коллектива из Австрии. Ранее об интересе к Максу высказывался глава «Мерседеса» Тото Вольф.

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«Послушайте, я уверен, что каждая команда в паддоке была бы рада видеть Макса. Но, как сказал Тото, лучшие гонщики всегда хотят иметь в распоряжении лучшие машины. Мы единая команда. И как команда мы выступаем исключительно хорошо вместе», — приводит слова Хорнера издание GPblog.

Напомним, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон покинет команду по окончании сезона-2024 и перейдёт в «Феррари», где его напарником станет монегаск Шарль Леклер. На фоне скандала в «Ред Булл», связанного с Хорнером, говорилось, что Ферстаппен может покинуть команду.