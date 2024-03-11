Тото Вольф ответил на вопрос, является ли Ферстаппен главною целью «Мерседеса»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф ответил на вопрос по поводу возможного приглашения в команду пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

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«Является ли Ферстаппен главной целью? Это решение, которое должен принять сам Макс. Но, конечно, нет ни одной команды на стартовой решётке, которая не хотела бы его заполучить», — приводит слова Вольфа BusinessLIVE.

Напомним, после этого сезона «Мерседес» покинет пилот Льюис Хэмилтон. В 2025 году британец присоединится к «Феррари». Ранее сообщалось, что при переговорах с Льюисом «Скудерия» продемонстрировала уверенность, что находится на правильном пути и в 2026 году, когда будут введены новые правила, сможет всерьёз побороться за титул. Кроме того, говорилось, что совокупные доходы Хэмилтона в «Феррари» вырастут до $ 100 млн в год.