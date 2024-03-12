Red Bull определился с пилотами на замену Ферстаппену и Пересу

Несмотря на то, что у Red Bull есть контракт с мексиканцем Серхио Пересом до конца 2024 года, а с голландцем Максом Ферстаппеном аж до конца 2028 года, австрийский коллектив уже ищет гонщиков им на замену. Сообщается, что трёхкратный чемпион из-за конфликта в команде намерен досрочно разорвать контракт, а с его напарником и так расстанутся по окончании текущего сезона.

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По данным Total Motorsport, Кристиан Хорнер определился с новыми гонщиками на случай ухода текущих пилотов. Глава Red Bull хочет видеть в своей команде молодых спортсменов — британца Ландо Норриса из McLarenи и тайца Алекса Албона из Williams, которые имеют действующие многолетние контракты со своими текущими коллективами.

Ландо Норрис, как и его напарник австралиец Оскар Пиастри, имеет контракт с McLaren до конца 2026 года, а у Алекса Албона контракт с Williams до конца 2025 года. При этом в Red Bull готовы выложить значительные суммы, чтобы выкупить контракты пилотов у их команд. Если этого не получится, то потенциальным кандидатом на место в чемпионском коллективе является Оскар Пиастри, менеджером которого является знакомый Red Bull австралиец Марк Уэббер.