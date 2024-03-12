Выяснилось, сколько требует Масса по искам к ФИА, "Ф-1" и Экклстоуну

Бывший бразильский пилот Формулы-1 Фелипе Масса, подавший иски в Верховный суд Лондона на Международную автомобильную федерацию (ФИА), и руководство Формулы-1 (FOM), а также на бывшего главу серии Берни Экклстоуна, будет требовать компенсацию в пределах от £ 64 млн до £ 150 млн. Об этом информирует ge.globo. Ранее сообщалось, что сумма будет в пределах $ 80 млн.

Напомним, иски Массы связаны с тем, что бразильский пилот настаивает на отмене результатов Гран-при Сингапура из-за умышленной аварии, в которой признался бывший пилот «Рено» Нельсон Пике-младший. В случае отмены результатов той гонки Фелипе Масса опередил бы Льюиса Хэмилтона в личном зачёте сезона-2008.

Ранее Экклстоун прокомментировал иск Массы против него, отметив, что тот принял правильное решение.