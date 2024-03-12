Марко: Haas заставит Ferrari дорого заплатить за Бермана

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о дебютном выступлении в Формуле-1 резервиста «Феррари» Оливера Бермана. На Гран-при Саудовской Аравии 18-летний гонщик выступил вместо Карлоса Сайнса, госпитализированного с приступом аппендицита. Берман финишировал седьмым и был признан гонщиком дня.

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