Эдриан Ньюи недоволен ситуацией в Red Bull

Глава технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи недоволен сложившейся ситуацией в австрийской команде. Об этом информирует Auto Motor und Sport. По сведениям источника, руководитель гоночного коллектива Кристиан Хорнер хочет, чтобы Ньюи полностью посвятил себя гиперкару RB17 в связи с ограничениями в финансовом регламенте Формулы-1.

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Примечательно, что всего шесть месяцев назад Эдриан в подкасте заявлял, что сожалеет, что никогда не работал с «Феррари» или Льюисом Хэмилтоном, который в 2025 году перейдёт в «Скудерию».

Ранее назывался шаг, который сделала «Феррари» в попытке переманить из «Ред Булл» Ньюи. Говорилось, что на нём настоял президент «Скудерии» Джон Элканн.