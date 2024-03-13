Марко ответил, может ли он и дальше работать с Хорнером в Red Bull

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу взаимоотношений с руководителем команды Кристианом Хорнером. Ранее сообщалось, что компания «Ред Булл» будто бы начала расследование в отношении Марко. Якобы он подозревается в распространении персональных данных и материалов дела против руководителя гоночного коллектива Кристиана Хорнера, за что ему может грозить отстранение от своей должности.

© Чемпионат.com

«Многое прояснилось. Могу ли я по-прежнему работать с Кристианом Хорнером? Мы занимаемся этим уже 19 лет, так почему бы и нет? Однако всё ещё есть некоторые вопросы, которые необходимо решить», — приводит слова Марко издание Mirror со ссылкой на De Telegraaf.

Ранее Марко рассказал, чем на Гран-при Саудовской Аравии пилот команды Макс Ферстаппен впечатлил его больше всего.