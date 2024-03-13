Попов оценил перспективы Ferrari в случае перехода Ньюи из Red Bull

Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов поделился мыслями о возможном переходе главы технического департамента «Ред Булл» Эдриана Ньюи в «Феррари». Ранее сообщалось, будто бы президент «Скудерии» Джон Элканн отправил авторитетному специалисту чек, в котором не проставлена сумма.

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