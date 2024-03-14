Джордан раскритиковал современные болиды «Формулы-1»

Бывший владелец команды Формулы 1, ныне телеэксперт Эдди Джордан считает, что современные болиды чемпионата мира слишком просты в управлении и даже на сложных трассах позволяют новичкам с минимальной адаптацией садиться за руль и сразу ехать быстро и эффективно, набирая зачётные очки даже в дебютной гонке в Формуле 1.

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«Оливер Берман — настоящая мегазвезда в процессе становления. Но на самом деле вокруг Формулы 1 шесть или восемь таких молодых гонщиков, по моему мнению, у которых нет такого шанса проявить себя. И я уверен, что Карлос сидит в своей постели, надеясь поправиться очень быстро, и говорит себе: «О, Боже мой, ты знаешь, мне лучше разобраться со своим местом на 25-й год, потому что много очень хороших молодых ребят, которые умеют гоняться». Финиш Оливера перед Льюисом Хэмилтоном, перед Ландо Норрисом был для меня замечательным зрелищем. Я ничуть не умаляю впечатляющего дебюта Бермана, но его результат говорит мне о том, что современными автомобилями Формулы 1 слишком легко управлять по сравнению с тем, какими болиды были раньше. И это показательно, что гонщику, проведшему минимум тестов, в последний момент велят надеть комбинезон и отправиться на гонку на столь непростую трассу, как в Саудовской Аравии, и он отлично делает свою работу», — заявил Эдди Джордан в подкасте Formula for Success.

Напомним, в квалификации Гран При Саудовской Аравии Берман стал 11-м, поскольку ему не хватило несколько сотых для выхода в финал сессии, а в гонке Оливер смог пробиться до седьмой позиции, заработав тем самым очки в своей дебютной гонке в Формуле 1. Британец стал одним из самых молодых пилотов чемпионата мира в истории, а также одним из немногих гонщиков, кто провёл свой первый этап в Формуле 1 в составе Ferrari.