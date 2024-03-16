Берд выиграл гонку Формулы-Е в Сан-Паулу за счет обгона по внешней траектории

Пилот команды «Макларен» Сэм Бёрд выиграл гонку Формулы-Е на уличной трассе в Сан-Паулу, которая стала четвёртым этапом текущего сезона. Для Бёрда это первая победа с июля 2021 года и уже 12-я в карьере — по числу выигранных гонок в электросерии британец уступает лишь Себастьену Буэми и Лукасу ди Грасси.

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Решающим эпизодом гонки стала дуэль Сэма Бёрда и Митча Эванса. На последних кругах лидировал Эванс, но Бёрд постепенно приближался к гонщику «Ягуара» и в последний момент провёл смелую атаку по внешней траектории. Эвансу нечем было ответить на выпад соперника, он финишировал вторым.

Третье место занял Оливер Роуленд из команды «Ниссан», который опередил экс-пилота Формулы-1 Паскаля Верляйна и действующего чемпиона Формулы-Е Джейка Денниса.

Формула–Е. Сан-Паулу (топ-10): 1. Сэм Бёрд («Макларен») — 34 круга. 2. Митч Эванс («Ягуар») +0,5 сек. 3. Оливер Роуленд («Ниссан») +3,5. 4. Паскаль Верляйн («Порше») +3,6. 5. Джейк Деннис («Андретти») +3,7. 6. Антонио Феликс да Кошта («Порше») +5,5. 7. Жан-Эрик Вернь («DS Пенске») +6,0. 8. Стоффель Вандорн («DS Пенске») +6,8. 9. Максимилиан Гюнтер («Мазерати») +8,0. 10. Себастьен Буэми («Энвижн») +8,6.

Лидер общего зачёта Ник Кэссиди, который выиграл вторую гонку в Эд-Диръии, в этот раз не финишировал. В одном из эпизодов новозеландец зацепил машину соперника, повредил крепление переднего антикрыла. Оно в итоге не выдержало, оторвалось и попало под днище болида, который выбросило в отбойник.

Тем не менее Кэссиди продолжает лидировать в общем зачёте — он опережает Верляйна на четыре очка. На третью позицию поднялся Эванс, который сравнялся по числу очков с Жаном-Эриком Вернем.

Общий зачёт (топ-10): 1. Ник Кэссиди («Ягуар») — 57 очков. 2. Паскаль Верляйн («Порше») — 53. 3. Митч Эванс («Ягуар») — 39. 4. Жан-Эрик Вернь («DS Пенске») — 39. 5. Джейк Деннис («Андретти») — 38. 6. Сэм Бёрд («Макларен») — 37. 7. Оливер Роуленд («Ниссан») — 33. 8. Максимилиан Гюнтер («Мазерати») — 22. 9. Себастьен Буэми («Энвижн») — 20. 10. Робин Фряйнс («Энвижн») — 19.

Сезон Формулы-Е продолжится 30 марта в Токио.