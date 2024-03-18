16‑летний призер чемпионата России по картингу устроил пьяное ДТП в Москве

Призер чемпионата России по картингу попал в ДТП на севере Москвы, в котором едва не погиб, сообщает Telegram‑канал SHOT.

По информации источника, 16‑летний гонщик утром 16 марта угнал Mercedes‑Benz GLS 350 своего отца и попал в аварию в столичном районе Ховрино. Юноша не справился с управлением, в результате чего автомобиль несколько раз перевернуло. Водитель избежал серьезных травм, а сотрудники ГИБДД на месте выяснили, что он находился в нетрезвом состоянии.

Отмечается, что попавший в ДТП гонщик в 2021 году занимал третье место на этапе чемпионата России по картингу.