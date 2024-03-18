Главный инженер Red Bull прояснил планы команды на изменения болида в 2025 году

Главный инженер «Ред Булл» Пол Монаган заявил, что автомобиль команды нынешнего года RB20 претерпел наиболее существенные изменения в преддверии нового технического регламента 2026 года и в последующей версии машины не будет существенных отличий.

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«Серьёзные изменения открывают больше возможностей. Это одна из причин, по которой мы говорим: «Давайте пойдём дальше и изменим болид сильнее». Но, вероятно, это последнее масштабное обновление, потому что в 2025 году нужно будет держать в уме автомобиль 2026 года», — приводит слова Монагана Motorsport.

После двух этапов нынешнего сезона «Ред Булл» уверенно лидирует в Кубке конструкторов, имея в активе 87 очков. У идущей на втором месте «Феррари» 49 баллов.