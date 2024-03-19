Масса оценил свои шансы победить после исков против ФИА, "Ф-1" и Экклстоуна

Бывший бразильский пилот Формулы-1 Фелипе Масса высказался относительно своих недавних исков в Верховный суд Лондона к Международной автомобильной федерации (ФИА), руководству Формулы-1 (FOM), а также к бывшему главе серии Берни Экклстоуну с целью оспорить результаты Гран-при Сингапура из-за умышленной аварии, в которой признался бывший пилот «Рено» Нельсон Пике-младший. В случае отмены результатов той гонки Фелипе Масса опередил бы Льюиса Хэмилтона в личном зачёте сезона-2008.

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