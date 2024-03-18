Де Врис назвал лучшего кандидата на замену Хэмилтону

Экс-пилот Формулы 1 и бывший резервист Mercedes Ник де Врис объяснил, почему Кими Антонелли заслуживает стать пилотов «Серебряных стрел» уже в 2025 году.

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Команде из Брэкли предстоит принять важное решение, выбрав преемника Льюиса Хэмилтона на следующий сезон. По слухам, в списке кандидатов Тото Вольфа числятся Макс Ферстаппен, Фернандо Алонсо, Эстебан Окон, Алекс Албон и Карлос Сайнс, а также перспективный юниор из молодёжной программы Кими Антонелли.