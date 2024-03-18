«Надеюсь, он получит шанс». Де Врис назвал лучшего кандидата на замену Хэмилтону
Экс-пилот Формулы 1 и бывший резервист Mercedes Ник де Врис объяснил, почему Кими Антонелли заслуживает стать пилотов «Серебряных стрел» уже в 2025 году.
Команде из Брэкли предстоит принять важное решение, выбрав преемника Льюиса Хэмилтона на следующий сезон. По слухам, в списке кандидатов Тото Вольфа числятся Макс Ферстаппен, Фернандо Алонсо, Эстебан Окон, Алекс Албон и Карлос Сайнс, а также перспективный юниор из молодёжной программы Кими Антонелли.
«У Mercedes есть замечательный молодой гонщик Андреа Кими Антонелли, – сказал де Врис в разговоре с RacingNews365. – Конечно, уход Льюиса – это потеря, потому что он феноменальный гонщик с впечатляющим послужным списком. Возможно, он лучший пилот последнего десятилетия. Но когда закрывается одна дверь, всегда открывается другая. Изменения – это не всегда плохо. Я надеюсь, что Антонелли получит шанс, потому что я считаю, что он весьма компетентен. Думаю, он отличный пилот, который готов к этому вызову».