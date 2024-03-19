Сайнс прибыл в Мельбурн, где пройдет медицинский тест ФИА перед ГП Австралии

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс в понедельник прибыл в Мельбурн, где с 22 по 24 марта состоится Гран-при Австралии. Об этом информирует Marca. Сообщается, что Сайнс находился в хорошей форме. Напомним, предыдущий этап Формулы-1, Гран-при Саудовской Аравии, Карлос пропускал из-за воспаления аппендикса.

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В преддверии Гран-при Австралии Сайнсу по причине недавней госпитализации предстоит пройти обязательный медицинский тест Международной автомобильной федерации (ФИА), чтобы исключить любые риски для здоровья.

Обычно в таких случаях гонщики сначала проходят общий осмотр, в ходе которого большую часть времени специалисты оценивают их реакцию и координацию движений. Кроме того, может быть пройден тест рефлексов, а также тест на память. Дополнительно гонщика могут попросить пройти ещё один тест – в полной экипировке за 10 секунд он должен показать способность покинуть автомобиль: отстегнув ремни, сняв руль (на это даётся пять секунд), вылезти и вновь вернуть руль на место.