Экклстоун внезапно стал фанатом «Формулы Е»

Бывший глава Формулы 1 Берни Экклстоун внезапно для всех изменил своё отношение к гонкам электромобилей. Если в 2012 году в беседе с журналистами PTI Берни сравнил серию Формула Е с заездами электромобилей, то 12 лет спустя Экклстоун не просто почтил своим присутствием один из этапов серии, но и рассыпался в комплиментах турниру.

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«Десять лет назад я думал, что первая гонка станет последней, поэтому я очень рад видеть, что это что-то совершенно суперское – технически это уровень Формулы 1. Это первая гонка, на которой я присутствовал, и она выглядит супер, супер, супер», — приводит слова Берни Экклстоуна, посетившего этап в Бразилии, издание RacingNews365.

Напомним, за прошедшие 12 лет Формула Е выросла до статуса одного из чемпионатов мира по автогонкам, а кроме того электрическая серия привлекла массу автопроизводителей — сейчас в турнире представлены всемирно известные автомобильные бренды ABT, Cupra, DS, Mahindra, Porsche, McLaren, Nissan, Jaguar и Maserati.