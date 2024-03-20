Суд ЕС постановил отменить санкции против автогонщика Мазепина

Суд ЕС в Люксембурге признал недействительными решения, в соответствии с которыми бывший российский пилот Формулы-1 Никита Мазепин был включен в санкционный список. Чемпионат.com

"Суд общей юрисдикции аннулирует акты о сохранении Никиты Мазепина в списках лиц, к которым применяются ограничительные меры. Семейная связь с его отцом российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным недостаточна для того, чтобы его считали связанным с отцом общими интересами и, следовательно, чтобы он сохранялся в этих списках", - отмечается в постановлении. ТАСС

Мазепин выступал в чемпионате мира "Формула-1" в команде "Хаас" в сезоне 2021 года. Под санкциями Евросоюза и Великобританиями он находится с 2022 года, после начала спецоперации РФ на Украине. Москва24