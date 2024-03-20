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Никита Мазепин прокомментировал снятие санкций Евросоюза

Российский гонщик Никита Мазепин высказался о решении Европейского суда, снявшего с него санкции, введенные в марте 2022 года.

Никита Мазепин: процесс снятия санкций ещё не завершен, но это важная веха
© autosport.com.ru

В среду, 20 марта, стало известно, что экс-пилот Формулы 1 исключен из санкционного списка.

«Я очень рад сегодняшнему решению и благодарен Европейскому суду за справедливое рассмотрение моего дела. Понимаю, что юридический процесс снятия санкций ещё не завершен, но это, безусловно, важная веха для меня», – приводит слова Мазепина его пресс-служба.
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Никита Мазепин
ЕС