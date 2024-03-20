Никита Мазепин: процесс снятия санкций ещё не завершен, но это важная веха

Российский гонщик Никита Мазепин высказался о решении Европейского суда, снявшего с него санкции, введенные в марте 2022 года.

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В среду, 20 марта, стало известно, что экс-пилот Формулы 1 исключен из санкционного списка.