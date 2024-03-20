«Шоу должно закончиться». Херберт посоветовал Red Bull уволить Хорнера
Бывший гонщик Формулы 1, а ныне эксперт Джонни Херберт посоветовал Red Bull Racing всё же принять решение об увольнении Кристиана Хорнера.
В интервью BetIdeas Херберт поделился своими мыслями происходящем:
«Это плохо для Формулы 1, и это не помогает Red Bull, у которой сейчас есть лучший гонщик в мире. С другой стороны у нас есть упрямство Кристиана, пытающегося устоять. Этот процесс разрушает Red Bull. Хорнер был частью команды, создавшей Red Bull Racing. Теперь он очень близок к тому, чтобы стать одной из причин её разрушения, и это ужасно. Команда Red Bull очень популярна во всем мире, а Макс находится в центре всего этого шоу имени Кристиана Хорнера. Всё внимание должно быть сосредоточено на гонщиках на трассе, но сейчас это не так. В какой-то момент Red Bull должна спросить себя: «Что будет лучше для нас в долгосрочной перспективе?». И это точно не потеря Макса. Это решение, что шоу Кристиана Хорнера должно закончиться».