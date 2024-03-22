Марко раскритиковал пилотов Red Bull

«Оба слишком медленные»: Хельмут Марко раскритиковал пилотов RB
Всего два этапа потребовалось спортивному консультанту Red Bull Хельмуту Марко, чтобы обрушиться с критикой на гонщиков Visa Cash App RB. И австралийца Даниэля Риккардо, и японца Юки Цуноду австриец назвал слишком медленными в гонках, добавив прессинга пилотам, которым и без того не гарантировано будущее в Формуле 1.
«Для Цуноды и Риккардо очень многое поставлено на карту. Оба, возможно, надеются на место в Red Bull, и один должен быть намного впереди другого. Пока Риккардо немного отстаёт, а квалификационная скорость Цуноды в порядке. Но в гонке оба слишком медленные. Я думаю, что в каждой из первых двух гонок можно было получить по одному очку. Очень сложно набирать очки позади пятерки лучших команд, но, когда у тебя есть возможность, ты не можешь позволить себе совершать ошибки. Вы должны принимать абсолютно правильные решения», — заявил Хельмут Марко Sky Germany.