Марко раскритиковал пилотов Red Bull

Всего два этапа потребовалось спортивному консультанту Red Bull Хельмуту Марко, чтобы обрушиться с критикой на гонщиков Visa Cash App RB. И австралийца Даниэля Риккардо, и японца Юки Цуноду австриец назвал слишком медленными в гонках, добавив прессинга пилотам, которым и без того не гарантировано будущее в Формуле 1.

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