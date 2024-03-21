Штайнер дал прогноз по будущему Мика Шумахера в "Ф-1"

Бывший руководитель Haas Гюнтер Штайнер считает, что 2024 год будет определяющим для Мика Шумахера. По его мнению, если сын семикратного чемпион мира Михаэля Шумахера не найдет место в Формуле 1 на следующий сезон, то уже никогда не вернется на стартовую решетку

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