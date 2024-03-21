Штайнер дал прогноз по будущему Мика Шумахера в "Ф-1"

«Что толку?» Гюнтер Штайнер дал прогноз по будущему Мика Шумахера в Ф1
Бывший руководитель Haas Гюнтер Штайнер считает, что 2024 год будет определяющим для Мика Шумахера. По его мнению, если сын семикратного чемпион мира Михаэля Шумахера не найдет место в Формуле 1 на следующий сезон, то уже никогда не вернется на стартовую решетку
«Если Мик не вернется в Формулу 1 в 2025-м, то, скорее всего, будет вынужден распрощаться с мечтами о возвращении. Три года без гонок – это слишком много. Да, он резервный пилот Mercedes и по-прежнему молод, но что толку от этого? Вернуться после трех лет в резерве будет крайне тяжело. Если хорошо покажет себя в этом году в WEC, то думаю, может получить шанс. Ну и посмотрим, как будет развиваться ситуацию на рынке пилотов. Пока непонятно, в какой команде возможны вакансии для него», – цитирует Штайнера издание Bild.