Руководителя «Формулы-1» назвали «высокомерным непрофессионалом»

Член Палаты лордов Пол Скривен, который является главой группы по демократии и правам человека в Персидском заливе, вновь обрушился с критикой на представителей автоспорта. На сей раз мишенью для атаки стал руководитель Формулы 1 Стефано Доменикали.

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«У меня нет выбора, кроме как начать дебаты, чтобы добиться внимания к проблеме со стороны Формулы 1 и других спортивных компаний, базирующихся в Великобритании. Стефано Доменикали — высокомерный непрофессионал, который не хочет быть вовлечённым в проблемы прав человека. Такой руководитель наносит ущерб Формуле 1 и вредит репутации спорта», — заявил Пол Скривен.

Напомним, ранее член Палаты лордов раскритиковал президента Международной автомобильной федерации FIA Мохаммеда бен Сулайема, причём поводом для претензий послужили всё те же обвинения в недостаточном интересе к соблюдению прав человека на Ближнем Востоке.