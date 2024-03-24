Гонщик Farrari выиграл Гран-при Австралии

Испанский гонщик Farrari Карлос Сайнс-младший выиграл Гран-при Австралии, являющийся третьим этапом «Формулы-1» сезона-2024. Результаты доступны на сайте организаторов.

Соревнования прошли в Мельбурне на трассе «Альберт-парк». На втором месте расположился партнер Сайнса по команде монегаск Шарль Леклер с отставанием в 2,366 секунды. Третье место занял британец Ландо Норрис из Maclaren, чье отставание составило 5,904 секунды.

1 февраля стало известно, что британский гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон переходит из Mercedes в Ferrari. Спортсмен присоединится к новой команде в 2025 году и будет зарабатывать 50 миллионов евро в год.

Следующий этап «Формулы-1» состоится в Японии на автодроме «Сузука». Соревнования пройдут с 5 по 7 апреля.