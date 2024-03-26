F1-Insider: переход Ферстаппена в Mercedes становится все более вероятным

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен с высокой долей вероятности может оказаться в «Мерседесе». Об этом информирует издание F1-Insider. Сообщается, что переход может состояться по окончании нынешнего сезона Формулы-1, в 2025 году.

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Отмечается, что после выступления Макса на Гран-при Австралии его недоверие к руководителю команды Кристиану Хорнеру усилилось. Ферстаппен сошёл с гонки из-за проблем с тормозами. Издание подчёркивает, что ошибка случилась в непростой для команды момент, когда эмоциональная ситуация остаётся напряжённой.

Напомним также, что не так давно внутри «Ред Булл» разгорелся громкий скандал, в центре которого оказался Хорнер. В его адрес было выдвинуто обвинение в неподобающем поведении к одной из сотрудниц. После внутренней проверки Кристиан был оправдан. На фоне скандала сообщалось, что Макс может покинуть команду.