Вольф подтвердил, что Карлос Сайнс является кандидатом на место в «Мерседесе»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф назвал Карлоса Сайнса одним из кандидатов на освобождающееся после ухода Льюиса Хэмилтона в «Феррари» место в составе немецкой команды.

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«Все, кто доступен, может быть нам интересен, каждый из них имеет аргументы в свою пользу. Неважно, очень ли они молоды, или очень опытны… или Карлос. Это трудный выбор. Есть причины подписать каждого из них. Я просто хочу подождать и последить за ситуацией. Некоторые из упомянутых парней могут подписать контракт с другими командами, поэтому сейчас я только гипотетически рассматриваю эту возможность», — приводит слова Тото Вольфа издание Metro.

Победитель Гран-при Австралии Карлос Сайнс сейчас занимает четвертое место в личном зачете чемпионата Формулы-1.