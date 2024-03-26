Тайские совладельцы Red Bull выразили желание видеть Албона в своей команде

Тайские мажоритарные акционеры «Ред Булл», которым принадлежит 51% акций компании, хотят видеть своего соотечественника Александера Албона в своей команде Формулы-1 в следующем году. Об этом информирует Blick.

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Издание отмечает, что голос советника команды по автоспорту будет иметь значение, но он не станет препятствовать переходу тайца.

Напомним, дебют Албона в Формуле-1 состоялся в 2019 году. Тогда он выступал за команду «Торо Россо». В середине сезона гонщик перешёл в «Ред Булл» и покинул его в 2020-м. В настоящий момент выступает за «Уильямс».

После трёх Гран-при нынешнего сезона Формулы-1 Александер занимает 15-е место в общем зачёте пилотов, не набрав ни одного очка.

Ранее известный гонщик Егор Оруджев поделился мнением о решении «Уильямса» отдать на гонку Гран-при Австралии машину Логана Сарджента Албону, который разбил свою на первой тренировке.