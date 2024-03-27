Хельмут Марко прокомментировал слухи об увольнении Риккардо

Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко отреагировал на разговоры о возможном увольнении Даниэля Риккардо.

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По слухам, у австралийского пилота есть два этапа для того, чтобы прибавить после провального старта сезона. В противном случае уже в начале мая на Гран При Майами его заменит Лиам Лоусон.