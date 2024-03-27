Хельмут Марко прокомментировал слухи об увольнении Риккардо
Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко отреагировал на разговоры о возможном увольнении Даниэля Риккардо.
По слухам, у австралийского пилота есть два этапа для того, чтобы прибавить после провального старта сезона. В противном случае уже в начале мая на Гран При Майами его заменит Лиам Лоусон.
«Всё это выдумки. Никакого ультиматума Риккардо мы не ставили. Думаю, эти слухи появились после того стало известно, что Даниэля в первой тренировке в Японии заменит Иваса. Но приглашение Аюми мы запланировали давно, поэтому ничего общего с результатами Риккардо тут нет», – цитирует Марко немецкий Motorsport-Total.