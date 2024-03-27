Aston Martin решила не обжаловать штраф Алонсо на Гран При Австралии
Руководитель Aston Martin Майк Крак заявил, что команда не станет обжаловать штраф Фернандо Алонсо на Гран При Австралии. По словам менеджера, у них нет новых фактов, которые можно было бы предоставить FIA.
«Очень обидно получить 20-секундный штраф, ведь не было контакта с другой машиной, но мы должны принять это решение. Мы сделали всё возможное, без новых доказательств невозможно запросит пересмотр решения стюардов», – приводит слова Крака пресс-служба Aston Martin.
Алонсо был оштрафован за маневр в зоне торможения перед шестым поворотом, который сбил Джорджа Рассела с толку и привел к аварии британца. После наказания испанский гонщик переместился в результатах с шестого на восьмое место.