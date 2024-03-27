Британская активистка сделала заявление после решения Red Bull оправдать Хорнера

Британская активистка Алеша Де Фрейтас, пропагандирующая права женщин, возмутилась скандальной ситуацией, произошедшей в австрийской команде Формулы-1 «Ред Булл». Ранее в отношении её руководителя Кристиана Хорнера проводилась внутренняя проверка. Главу гоночного коллектива обвинили в неподобающем поведении по отношению к одной из сотрудниц. Позже он был оправдан.

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