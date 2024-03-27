Сайнс рассказал, как форсировал процесс восстановления после операции из-за аппендицита

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал, как проходил его процесс восстановления после удаления аппендикса. Из-за операции испанец пропускал Гран-при Саудовской Аравии. За руль он вернулся на следующем же этапе, Гран-при Австралии, и стал его победителем.

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«Думаю, мой организм всё ещё в режиме защиты, поэтому я делаю всё немного медленнее и осторожнее. Но я могу пилотировать машину без проблем. К концу гонки я чувствовал сильное напряжение. Очевидно, что семь дней в постели сказываются не очень здорово на физической форме. Как только мне удалили аппендикс, я зашёл в Интернет и начал общаться с различными специалистами в попытке узнать, что может ускорить выздоровление. С того момента я делал всё, чтобы это произошло. Чтобы восстановление проходило быстрее, нужно посвящать этому 24 часа в сутки семь дней в неделю. Именно это я и делал. Я начал посещать барокамеры дважды в день по часу, занимался на аппарате Indiba, который представляет собой электромагнитное устройство для лечения ран», — приводит слова Сайнса Racingnews365.

Также Карлос сообщил, что общался с гонщиком «Уильямса» Александером Албоном, которому ранее также удаляли аппендикс.