Вильнев: не вижу Ферстаппена в «Мерседесе» из-за чемпионата 2021 года

Чемпион мира 1997 года канадец Жак Вильнёв исключает вероятность того, что трёхкратный чемпион и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен может перейти в «Мерседес».

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«Я не могу представить, что Тото Вольф хочет заполучить Макса. Единственная причина поддерживать эту идею это желание позлить «Ред Булл». Я не вижу его в «Мерседесе», потому что они проиграли чемпионат 2021 года «Ред Булл» и Максу. Не думаю, что Вольфу действительно нужен Макс. Это больше связано с желанием поддеть «Ред Булл». Сейчас в «Ред Булл» сводятся личные счёты, как в самой команде, так и за её пределами. Полная неразбериха», — приводит слова Вильнёва издание GPToday.

Ранее Тото Вольф намекнул, почему Ферстаппен может перейти в «Мерседес».