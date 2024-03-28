Менеджер Ферстаппена мог потребовать ухода Хорнера, Кристиан не хочет отпускать гонщика
Портал Auto Motor und Sport опубликовал инсайд о ситуации вокруг гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена и руководителя команды Кристиана Хорнера.
«Менеджер Ферстаппена Раймонд Вермюлен, как говорят, встретился с тайскими боссами после Гран-при Австралии. Содержание беседы неясно. Вряд ли речь шла о том, чтобы убедить Йувидью (основной акционер «Ред Булл» — Прим. «Чемпионат») в необходимости отставки Хорнера. Скорее всего, он просто признался тайцам, что, если Хорнер останется у власти, Макс Ферстаппен уйдет. Сам чемпион мира чрезвычайно искусен в своих комментариях. Когда вопрос об отстранении Хельмута Марко висел в воздухе, он выбрал чёткие слова и рассказал всем, на чьей он стороне и кого считает истинным архитектором успеха Red Bull — основателя компании Дитрих Матешиц и самого Марко. Даже если Кристиан Хорнер говорит, что не будет никого заставлять оставаться в команде, в случае с Ферстаппеном он будет настаивать на том, чтобы голландец выполнил свой контракт до 2028 года. Хотя бы для того, чтобы показать клану Ферстаппена, кто теперь главный», — сообщает Портал Auto Motor und Sport.
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