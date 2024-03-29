Шарль Леклер рассказал, когда узнал о переходе Хэмилтона в Ferrari
Пилот Ferrari Шарль Леклер признался, что новость о переходе Льюиса Хэмилтона в итальянский коллектив не стала для него сюрпризом.
На вопрос Fox Sports, стал ли для него шоком сенсационный переход, монегаск ответил:
«Я уже несколько месяцев знал, что это вполне вероятно. Но да, я удивился, когда узнал, что это возможно. У меня потрясающие отношения с Карлосом, мы провели вместе и замечательные, и более трудные времена. Результаты были не совсем такими, как мы хотели, но мы очень хорошо работали вместе. Когда к нам присоединится Льюис, это станет для меня потрясающим вызовом, потому что он самый успешный гонщик в истории Формулы 1. Будет здорово работать с таким напарником. Я буду учиться у Льюиса, но также для меня это возможность показать, на что я способен. И да, я думаю, что это будет здорово».