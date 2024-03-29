Названо решение Red Bull, которое пыталась заимствовать Ferrari

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» предпринимает различные попытки с целью совершенствования своего болида. В частности, как информирует Formu1a.uno, гоночным коллективом было опробовано решение «Ред Булл» с выступом над воздухозаборником, а не под ним. Однако, отмечает издание, такой вариант в аэротрубе не принёс результатов, что в очередной раз подтверждает мнение специалистов, что конкурентам будет трудно скопировать решение австрийской команды.

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После трёх Гран-при «Феррари» занимает второе место в Кубке конструкторов, имея в активе 93 очка. Лидером является гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл», на счету которого 97 баллов. Следующий этап Формулы-1, Гран-при Японии, состоится с 5 по 7 апреля.