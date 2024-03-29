Марко: если Перес прибавит в квалификациях, то нам не надо будет думать о замене

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о том, в чём нужно прибавить пилоту Серхио Пересу, чтобы остаться в команде в будущем.

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«Конечно, форма Сайнса восхищает. Но вы должны понимать, что все три гонки в этом году Перес провёл хорошо. То, что он отстал в Мельбурне, объясняется повреждённым днищем и деградацией шин. Его единственное слабое место — квалификация. Если он сможет там улучшить свои результаты, то нам не нужно будет думать о замене. Атмосфера в команде хорошая, ему комфортно здесь», — приводит слова Марко Laola.

В нынешнем сезоне Перес дважды занял второе место, а на минувшем Гран-при в Австралии оказался на пятой позиции. В личном зачёте он занимает третье место, уступая пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру и своему партнёру по команде Максу Ферстаппену.