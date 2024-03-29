Ралли «Шелковый путь» в 2024 году пройдет по территории России и Монголии

Дирекция ралли «Шелковый путь» изменила маршрут гонки 2024 года после совещания с коллегами из Монголии и Китая, сообщает пресс‑служба организаторов.

© Ралли «Шелковый путь»

Как отмечается, гонка пройдет по территории РФ и и Монголии, а маршрут по Китайской Народной Республике «будет реализован в 2025 году по инициативе Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Китая».

Дистанция ралли‑марафона останется прежней — порядка 5500 километров. Как и планировалось, «Шелковый путь» пройдет с 5 по 15 июля, при этом пески пустыни Гоби останутся в маршруте ралли. В формат гонки вернется марафонский этап, на котором экипажам предстоит самостоятельно обслуживать технику без помощи команд технической поддержки.

В ходе презентации маршрута ралли, которая состоялась в ноябре прошлого года, было объявлено, что гонка пройдет по территории России, Монголии и Китая, финиш был запланирован в китайском Хоргосе.