Британский Autosport: Aston Martin предложила контракт Эдриану Ньюи

Команда Aston Martin сделала предложение о контракте главному дизайнеру Red Bull Racing Эдриану Ньюи, сообщает британский Autosport.

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Ньюи всегда был объектом большого интереса со стороны конкурирующих команд. Особенно, когда стал неотъемлемой частью чемпионского успеха Red Bull с Себастьяном Феттелем в период с 2010 по 2013 год, а теперь и с Максом Ферстаппеном.

Как сообщает источник, во время уик-энда в Джидде глава Aston Martin Лоуренс Стролл предложил Ньюи очень выгодный контракт. Неясно, есть ли у канадского бизнесмена шансы получить согласие, поскольку в прошлом году Ньюи подписал новый многолетний контракт с Red Bull и заявил, что не планирует уходить из команды.

В Aston Martin отказались комментировать ситуацию.