Как Макс Ферстаппен чуть не бойкотировал Гран-при Австралии

События в Формуле 1 в последние пару месяцев развиваются по такому невероятному сценарию, что и первоапрельских шуток не надо. Кто бы мог на полном серьезе поверить, что Льюис Хэмилтон подпишет контракт с Ferrari, а в Red Bull Racing разгорится такая борьба за власть, что Макс Ферстаппен задумается об уходе в Mercedes?

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Так, в свежей подписке журнала Business F1 рассказано, что происходило в Red Bull на старте сезона-2024, когда на грани увольнения оказался Хельмут Марко. Местами действительно похоже на розыгрыш 1 апреля. Но как говорится, какие уж шутки? Предлагаем основные выдержки из текста.

Ответный ход Кристиана Хорнера

После оправдательного приговора, озвученного в перерыве между гонками в Бахрейне и Саудовской Аравии, глава чемпионской команды Формулы 1 Кристиан Хорнер остался на Ближнем Востоке и встретился с Чалермом Ювидьей, мажоритарным акционером Red Bull. По данным источника Business F1 Magazine, тайский бизнесмен заверил англичанина в полной поддержке при любых обстоятельствах и сказал, что теперь считает его «своим человеком». Также они обсудили дальнейшее развитие событий в Red Bull Racing и концерне Red Bull GmbH.

При этом Хорнер добился от Ювидьи отстранения от должности сотрудницы, написавшей на него жалобу. Акционер Red Bull согласился и обратился с соответствующим приказом к менеджеру по персоналу. Утром следующего дня, в понедельник, 4 марта, на входе на базе в Милтон-Кинсе девушку встретили два охранника и сотрудник отдела кадров, который передал ей официальное уведомление об отстранении и отправил её домой.

На этом руководитель «Красных быков» не остановился и, опять же, через тайского совладельца добился разрешения на отстранение спортивного консультанта Red Bull Хельмута Марко, о его разногласиях с которым сообщалось еще осенью прошлого года. Таким образом Ювидья направил Оливеру Минцлаффу, я ответственному за автоспортивную программу, указание отстранить австрийца от команды на Гран При Австралии. Дальше Марко просто уволили бы, если бы в ситуацию не вмешалось окружение Макса Ферстаппена…

Ультиматум Макса Ферстаппена

Узнав о письме Кристиана Хорнера, Хельмут Марко пошел в контратаку и встретился с Максом и Йосом Ферстаппенами и их менеджером Раймондом Вермюленом. Темой для обсуждения стала активация так называемого «пункта Марко», прописанного в контракте трехкратного чемпиона мира Формулы 1 без ведома Хорнера.

Уже по ходу уик-энда в Джидде Вермюлен провел встречу с руководителем Red Bull Racing и предупредил: Ферстаппен не выступит на следующем этапе в Австралии, если Марко отстранят. Причем этот разговор состоялся еще до того как 80-летний австриец вышел к прессе в паддоке и сообщил о своем возможном отстранении.

Клан Ферстаппена не блефовал. Хорнер понял, что перегнул палку, и в панике позвонил Ювидье. Мажоритарный акционер в свою очередь связался с Минцлаффом, присутствовавшем на Гран При Саудовской Аравии, и приказал ему отозвать приказ и оставить Марко на должности спортивного консультанта Red Bull.

Источник: BusinessF1 Magazine