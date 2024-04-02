Шумахер назвал преимущества Леклера перед Хэмилтоном

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер поделился мнением о предстоящем переходе гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в «Феррари». Он произойдёт в 2025 году.

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