Назван ход, с помощью которого Mercedes намерен переманить Ферстаппена из Red Bull

Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» с целью перехода пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена попытается переманить к себе также технического директора австрийского гоночного коллектива Пьера Ваше. Об этом информирует F1-Insider.

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Напомним, ранее говорилось, что на фоне скандальной ситуации в «Ред Булл» Ферстаппен может перейти в «Мерседес». Скандал возник после того, как в отношении главы австрийской команды Кристиана Хорнера было выдвинуто обвинение в неподобающем поведении по отношению к одной из сотрудниц. После этого «Ред Булл» провёл внутреннюю проверку, по итогам которой Кристиан был оправдан.

Не так давно экс-пилот Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер назвал команду с наивысшими шансами получить Макса.